Расписание третьего игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2

Сегодня, 23 июля, продолжается турнир BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующий раунд, а проигравшие покинут турнир.

Расписание третьего дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на четверг, 23 июля

13:00. FOKUS (Европа) — Team Aurora (Европа);

15:30. SINNERS (Европа) — FUT Gaming (Европа);

18:00. Gentle Mates (Испания) — paiN Gaming (Бразилия);

20:30. Team Spirit (Россия) — OG (Европа).

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.