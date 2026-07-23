В «Суперсемейке 3» герои не повзрослеют — мультфильм развернётся сразу после второй части

Брэд Бёрд, создатель «Суперсемейки» и автор сценария третьей части, рассказал, что в триквеле главные герои не повзрослеют, то есть Шастик, Фиалка и Джек-Джек останутся детьми.

На этот шаг Бёрд пошёл, чтобы продолжать своё видение — отражение определённого жизненного этапа в каждом из персонажей. Вероятно, это значит, что третья часть развернётся спустя некоторое время после второй. И это несмотря на то, что между вторым и третьим мультфильмами уже прошло восемь лет.

Люди просто продолжают думать, что повзрослевшие герои будут выглядеть круче и лучше… но это не так.

Когда выйдет «Суперсемейка 3», впрочем, Бёрд не рассказал.