В «Суперсемейке 3» герои не повзрослеют — мультфильм развернётся сразу после второй части
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Брэд Бёрд, создатель «Суперсемейки» и автор сценария третьей части, рассказал, что в триквеле главные герои не повзрослеют, то есть Шастик, Фиалка и Джек-Джек останутся детьми.
На этот шаг Бёрд пошёл, чтобы продолжать своё видение — отражение определённого жизненного этапа в каждом из персонажей. Вероятно, это значит, что третья часть развернётся спустя некоторое время после второй. И это несмотря на то, что между вторым и третьим мультфильмами уже прошло восемь лет.
Люди просто продолжают думать, что повзрослевшие герои будут выглядеть круче и лучше… но это не так.
Когда выйдет «Суперсемейка 3», впрочем, Бёрд не рассказал.
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