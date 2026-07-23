Следующим фильмом Тома Холланда будет байопик о Фреде Астере
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Том Холланд в недавнем интервью рассказал, что его следующим фильмом будет байопик о Фреде Астере, актёре, танцоре, хореографе, певце и одном из величайших мастеров музыкального жанра в кино.
По словам актёра, он не хочет использовать дублёров, а исполнять все танцы самостоятельно. Это позволит лучше проникнуться жизнью Астера и более убедительно выглядеть в глазах зрителей.
Режиссёром картины выступил Пол Фиг, снявший «Горничную» с Сидни Суини и «Простую просьбу». Судя по всему, лента точно воссоздаст важные моменты в жизни Фреда Астера, чтобы показать их зрителям. Даты начала съёмок и выхода у ленты пока нет.
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