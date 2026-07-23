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В кинотеатрах России официально вышел фильм «Дни Сакамото»

В кинотеатрах России официально вышел фильм «Дни Сакамото»
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали официальные показы фильма «Дни Сакамото».

В центре сюжета Сакамото — лучший наёмный убийца из всех. Если его отправляют за целью, можно не сомневаться, что работа будет выполнена безупречно. Но всё меняется, когда герой влюбляется и уходит из дела. Однако криминальное прошлое настигло героя — за его голову назначили огромную награду.

Режиссёром выступил Юити Фукуда, в фильме снялись Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Такуми Китамура и другие. «Дни Сакамото» основаны на успешной манге с тиражом в 6 млн копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix.

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