В кинотеатрах России официально вышел фильм «Дни Сакамото»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали официальные показы фильма «Дни Сакамото».

В центре сюжета Сакамото — лучший наёмный убийца из всех. Если его отправляют за целью, можно не сомневаться, что работа будет выполнена безупречно. Но всё меняется, когда герой влюбляется и уходит из дела. Однако криминальное прошлое настигло героя — за его голову назначили огромную награду.

Режиссёром выступил Юити Фукуда, в фильме снялись Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Такуми Китамура и другие. «Дни Сакамото» основаны на успешной манге с тиражом в 6 млн копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix.