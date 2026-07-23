15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Киберспортивная Dota закончится через пять-семь лет». Korb3n — о будущем сцены

«Киберспортивная Dota закончится через пять-семь лет». Korb3n — о будущем сцены
Комментарии

Менеджер Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов на стриме заявил, что киберспортивная Dota 2 может прекратить существование в ближайшие годы.

По его словам, турниры на 2026-2027 год пока сохраняются, но финансовое сжатие в индустрии уже началось.

Киберспортивная Dota, если ничего не изменится, закончится через пять-семь лет. Хотя она может и раньше закончиться. Турниры вроде остаются. Вопрос с EWC будет, но пока турниры на сезон-2026/2027 остаются. Сжатия по организациям сильного не будет, а вот сжатие по деньгам — это возможно.

Ранее схожую позицию высказал керри 1win Иван Pure Москаленко. Он заявил, что «Dota потихонечку погибает», а Valve сосредоточится на CS, если Dota 2 перестанет приносить прибыль. При этом в мае сам Korb3n говорил, что «Dota пока точно не затухает», он предлагал смотреть на турнирных операторов.

Материалы по теме
Игроки из России выиграли гранд-финал тир-1 турнира по Dota 2 в седьмой раз подряд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android