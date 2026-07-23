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Логан без костюма — на новых кадрах игры «Росомаха» для PS5

Логан без костюма — на новых кадрах игры «Росомаха» для PS5
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В Entertainment Weekly показали пару новых скриншотов игры «Росомаха» от Insomniac Games. На них можно увидеть Логана, но без чёрно-жёлтого узнаваемого костюма — только в гражданской одежде.

Новые скриншоты «Росомахи»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению.

Релиз игры состоится 15 сентября эксклюзивно на PS5. Озвучка на русском языке наверняка будет, но мы не узнаем этого до релиза.

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