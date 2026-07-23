Из ленты «Человек-паук: Новый день» вырезали масштабную сцену битвы героя с суперзлодеями
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Дестин Дэниел Креттон, режиссёр картины «Человек-паук: Новый день», рассказал, что из фильма вырезали масштабную сцену битвы, в которой Паук дрался сразу с несколькими классическими суперзлодеями одновременно. То, что было в комиксах и мультсериалах, когда герой противостоял Зловещей шестёрке.
По словам Креттона, сцену вырезали, несмотря на то, что в ней у всех злодеев уже был законченный дизайн. Режиссёр допустил, что фрагмент появится, но в одном из будущих фильмов о персонаже.
«Новый день» выйдет в зарубежном прокате 31 июля. До России картина доберётся в августе, но точных дат пока не называют.
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