Вышел трейлер «Сказки о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным — выход 22 октября

«Атмосфера Кино», Киностудия Горького, «Кинокомпания братьев Андреасян» и телеканал ТНТ представили дебютный трейлер фильма «Сказка о потерянном времени». Премьера сказки состоится 22 октября в кинотеатрах России.

Экранизация истории Евгения Шварца расскажет о школьниках Пете, Марусе и Васе, чьё напрасно потраченное время становится источником молодости для трёх старых волшебников. Когда злодеи по ошибке сами превращаются в детей, а их жертвы — в стариков, героям предстоит снять заклятие до захода солнца, победить магию и понять, насколько ценна каждая потерянная минута.

Режиссёром картины выступил Андрей Никифоров («Приключения желтого чемоданчика»). В ленте снялись Татьяна Орлова («На деревню дедушке»), Александр Лыков («Чебурашка 2»), Алексей Маклаков («Не одна дома 2»), Иван Охлобыстин («Домовенок Кузя 2») и другие актёры.