Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в кинотеатрах России 30 июля

17 июля состоялась премьера фильма «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана. Экранизацию культовой поэмы Гомера уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Universal Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фэнтези выйдет в России 30 июля — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 1 августа. Есть вероятность, что неофициальные трансляции фильма прервут с шестого по 20-е числа по просьбе АВК к релизу картины «Последний богатырь. Колобок».

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в картине сыграли Мэтт Деймон («Оппенгеймер»), Том Холланд («Человек-паук»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Роберт Паттинсон («Довод») и другие знаменитые актёры.