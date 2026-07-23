Новости, семейные чаты и достижения. В «Госуслуги» добавят функции соцсетей

Власти России планирует модернизировать «Госуслуги» — в государственном приложении могут появиться функции социальных сетей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в правительстве.

Так, недавно чиновники обсудили план развития «Госуслуг» до 2035 года. Одной из главных идей стало интегрировать в портал полноценную соцсеть с локальными сообществами, некий агрегатор событий и семейные чаты. Государственное приложение хотят превратить в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг.

Через «Госуслуги» можно будет в том числе создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, а также получать персональные рекомендации. Обсуждается введение системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнёров.

В пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко частично подтвердили новую стратегию развития. Отмечается, что у «Госуслуг» есть важное преимущество: каждый пользователь надежно верифицирован. За счёт этого «появляется возможность максимально защищённого взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами».