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Фильм Чучело (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Трейлер фильма «Чучело» по мотивам знаменитой повести — премьера 27 августа
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Кинокомпания «Телесто» представила трейлер фильма «Чучело» Владимира Железникова. Лента по мотивам знаменитой повести выйдет в кинотеатрах России 27 августа.

«Чучело» расскажет об истории первой любви, которая превращается в историю предательства — главная героиня Аня берёт на себя вину друга и становится объектом травли одноклассников как в реальном мире, так и в соцсетях.

В актёрский состав ленты вошли Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов, Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Режиссёрами проекта выступили Илья Хотиненко («Лицо французской национальности») и Владимир Карабанов («Слон»).

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