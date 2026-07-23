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Завершены съёмки «Курьера» по мотивам фильма Карена Шахназарова — выход в 2027 году

Завершены съёмки «Курьера» по мотивам фильма Карена Шахназарова — выход в 2027 году
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Кинокомпания «Кинотека» объявила о завершении производства фильма «Курьер». Съёмки новой ленты по мотивам картины Карена Шахназарова завершились спустя месяц после старта. Премьера фильма состоится в 2027 году в кинотеатрах России.

Будущий фильм расскажет историю курьера Ивана Мирошникова, который сталкивается с трудностями взросления и ищет своё место в жизни. События ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир.

Главные роли в фильме сыграли Денис Косиков («На автомате»), Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь»), Филипп Янковский («Зеркало»), Анастасия Немоляева («Курьер») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Ермолов («Золотое дно»).

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