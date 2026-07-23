В России рухнул мобильный трафик — из-за частых отключений интернета

Издание «Ведомости» сообщило, что в России резко снизилось потребление мобильного трафика. По сравнению с 2025 годом за последние шесть месяцев люди стали меньше пользоваться интернетом со смартфонов.

В среднем с января по июнь мобильный трафик упал на 22%. В некоторых регионах России снижение потребления оказалось гораздо сильнее. В Воронежской, Курской, Ивановской областях и в Краснодарском крае объём трафика упал на 40%, в Москве — на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 18%. Эксперты сообщили журналистам, что причина снижения потребления мобильного интернета заключается в регулярных отключениях связи.

В 2026 году, несмотря на упадок потребления интернета со смартфонов, операторы начали повышать стоимость тарифов. Ранее сообщалось, что Yota увеличила цены примерно на 100 рублей, а Мегафон — с 550 до 637 рублей. При этом к концу 2025 года один абонент потреблял примерно 24 ГБ мобильного интернета за месяц, но из-за отключений связи в крупных городах ситуация ухудшилась.