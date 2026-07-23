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Sony запретила своим студиям комментировать отказ от дисков на PlayStation

Sony запретила своим студиям комментировать отказ от дисков на PlayStation
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Бывший сценарист God of War Laufey Алана Пирс рассказала о строгих правилах, которые компания Sony ввела среди своих сотрудников. Соответствующей информацией она поделилась в своём видео на YouTube.

По словам Пирс, Sony знала заранее, что отказ от дисков на PlayStation вызовет бурную реакцию в соцсетях. Поэтому компания запретила сотрудникам своих студий участвовать в публичных обсуждениях этой темы. Бывший разработчик заявила, что новые правила Sony стали самыми строгими для работников.

Сотрудники Sony рассказали мне о самых строгих правилах вокруг темы дисков, которые они только видели. Компания говорит людям, что можно обсуждать, а что нет. Это касалось и меня во время работы над God of War Laufey. Мне самой до сих пор нужно следовать этим указаниям. Sony даже отправила мне новые правила в день анонса игры.

Ранее Sony заявила, что диски для консолей PlayStation перестанут выпускать с января 2028 года. Изменение формата коснётся не только эксклюзивов, но и проектов сторонних разработчиков. После заявления пользователи раскритиковали решение компании, отмечая, что таким образом производители уничтожают право собственности.

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