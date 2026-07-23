Aurora Gaming проиграла FOKUS и покинула BLAST Bounty 2026 Season 2 по CS 2

Aurora Gaming уступила FOKUS в первом раунде онлайн-стадии BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 1:2 — 11:13 на Cache, 13:7 на Nuke и 4:13 на Dust2.
Aurora проиграла стартовую карту, но сравняла счёт уверенной победой на Nuke. На решающей Dust2 команда не справилась — FOKUS закрыла карту 13:4. Лучшим в составе Aurora стал Озгюр woxic Экер с K-D 43-34. В составе FOKUS выделился Матео Matheos Пришлин — K/D 47-47 при рейтинге 1,15.
Aurora покидает турнир на 17-32-м месте. FOKUS продолжает борьбу за выход на LAN-финал, который пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.