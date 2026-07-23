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Фильм Резидент ивел, Resident Evil (2026): дата выхода, когда выйдет, где смотреть, трейлер

Большой трейлер фильма Resident Evil от автора «Орудий» — выход 18 сентября
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Компания Sony Pictures представила большой трейлер фильма Resident Evil. Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировом прокате 18 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр популярного хоррора «Орудия» Зак Креггер.

Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Ранее автор предстоящей картины рассказывал, что картина не станет экранизировать конкретную часть серии и расскажет новую историю.

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