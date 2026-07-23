Финальный трейлер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой — выход 28 августа

Кинокомпания Ketchup Entertainment представила финальный трейлер фильма «Хитрый койот». Картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Coyote vs. Acme. Права на видео принадлежат Ketchup Entertainment.

Проект представляет собой гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма откладывали из-за проблем с правами. В итоге ленту приобрела компания Ketchup Entertainment, которая заявила о выпуске фильма.