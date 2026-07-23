Стильные Кифер Сазерленд и Аль Пачино — на кадре боевика «Отец Джо»

В рамках предстоящего 83-го Венецианского кинофестиваля кинокомпании LB Production и EuropaCorp представили первый кадр фильма Father Joe («Отец Джо»). На нём показаны исполнители главных ролей Кифер Сазерленд («24 часа») и Аль Пачино («Адвокат дьявола»).

Фото: LB Production/EuropaCorp

Действие криминального боевика развернётся в Нью-Йорке 1990-х богов. Картина расскажет о противостоянии верующего человека и могущественного босса преступной группировки.

Сценаристом предстоящей ленты выступил знаменитый режиссёр Люк Бессон («Леон»). Постановщиком картины стал Бартелеми Гроссманн («Проклятье Артура»). Дата выхода фильма пока неизвестна.