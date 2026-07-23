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EA показала обложку максимального издания EA Sports FC 27 с Мбаппе и Беллингемом

EA показала обложку максимального издания EA Sports FC 27 с Мбаппе и Беллингемом
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Компания Electronic Arts продолжает тизерить EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 мск, сейчас же авторы представили обложку издания Ultimate Plus — нового издания для серии футсимов.

Так, на ней изображены игроки мадридского «Реала»: нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем, играющие в футбольный симулятор от EA на консоли PS5. В этот раз обложку представили с лозунгом «У каждого поколения есть свои важнейшие игроки».

Фото: EA Sports

Интересно, что ранее EA ограничивалась двумя изданиями EA Sports FC: базовым и Ultimate — в последний входил ранний доступ на неделю и бонусы для режима Ultimate Team. В этот раз игроков ждёт ещё более дорогой вариант покупки игры, о котором авторы расскажут уже совсем скоро.

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