«Красивое возвращение классики»: критики хвалят ремейк Halo: Campaign Evolved

23 июля зарубежные критики опубликовали обзоры Halo: Campaign Evolved — ремейка первой части культовой серии Halo. Журналисты уже прошли новую версию проекта и выставили свои оценки.

На агрегаторе OpenCritic игра получила 84 балла из 100. Обозреватели отмечают, что проект представляет собой отличный ремейк знаменитого шутера. Разработчики практически не изменили игровой процесс, представив лишь обновлённую графику и новые сюжетные миссии, которые порадуют как фанатов серии, так и новичков. Ругают проект за отсутствие мультиплеера и каких-либо кардинальных изменений — некоторые пишут, что дизайн уровней слишком устарел, как и искусственный интеллект противников.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики про Halo: Campaign Evolved:

Halo: Campaign Evolved возвращает настоящую классику в новом стиле, точно воссоздавая и расширяя один из лучших шутеров всех времён. Бонусные миссии мастерски вписываются в игровой процесс. Сама игра представляет собой невероятное сочетание старого и нового, которое никогда ещё не выглядело так хорошо. Добро пожаловать обратно, Мастер Чиф.

Смелый ремейк, который чаще преуспевает, чем терпит неудачи. Новые миссии Operation: Meteorite и потрясающая графика на движке Unreal Engine 5 делают игру гораздо большим, чем просто ремейк, даже если современные изменения в игровом процессе меняют темп и атмосферу. Для новичков, особенно для тех, у кого есть только PlayStation, это лучшая точка входа в серию.

Halo: Campaign Evolved, возможно, уже не является революционной игрой, и возраст оригинала это отражает, но новый приятный внешний вид вполне уместен, а превосходный геймплей по-прежнему доставляет массу удовольствия – особенно в кооперативном режиме.

Несмотря на то что игра находится в лучшем визуальном виде и по-прежнему предлагает новые возможности, переиздание страдает от устаревшего и неулучшенного дизайна уровней, а также от упущенной возможности представить улучшенный многопользовательский режим.

Устаревший дизайн уровней 2001 года и непонятное отсутствие многопользовательского режима значительно снижают его общую ценность. Это приятное ностальгическое путешествие по классической кампании Halo, но продавать его по полной цене непросто, особенно для ветеранов.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится уже 28 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами. Владельцы премиального издания уже могут начать играть.