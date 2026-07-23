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Первые кадры четвёртого сезона сериала «Джек Ричер» — старт 12 августа

Первые кадры четвёртого сезона сериала «Джек Ричер» — старт 12 августа
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Компания Amazon представила первые кадры четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение проекта стартует 12 августа на стриминговом сервисе Prime Video — в этот день состоится премьера сразу трёх эпизодов.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Четвёртый сезон будет основан на книге Gone Tomorrow Ли Чайлда. По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

Главную роль в предстоящем продолжении вновь исполнил Алан Ричсон («Министерство неджентльменских дел»). «Джек Ричер» представляет собой один из флагманских сериалов Amazon. Картина рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, второй — в 2023-м, а третий — в 2025-м. Сериал уже продлили на пятый сезон, его съёмки должны начаться до конца года.

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