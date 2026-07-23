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EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября — первый трейлер и детали

EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября — первый трейлер и детали
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Компания Electronic Arts представила дебютный трейлер EA Sports FC 27 — новой части футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу 25 сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus смогут начать игру 18-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат EA.

Главным нововведением будущего футбольного симулятора станет режим The Grounds с открытым миром. В нём игроки смогут создать своего аватара и находиться на общей игровой площадке: играть в режим Rush, общаться, выполнять испытания и заниматься другими внутриигровыми активностями.

В будущей EA Sports FC 27 разработчики также обещают заметно улучшить игровой процесс: разнообразить игру в атаке, улучшить отзывчивость защитников, переработать угловые удары и доработать режим карьеры. Всеми деталями авторы поделятся в ближайших роликах, которые будут выходить еженедельно.

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