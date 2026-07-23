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Пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет финальным — он выйдет в 2027 году

Пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет финальным — он выйдет в 2027 году
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Компания Apple сообщила, что сериал «Утреннее шоу» получит пятый сезон, который станет финальным для всего проекта. Заключительные эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Apple TV в 2027 году.

Сериал рассказывает о телеведущей Алекс Леви, которая теряет своего коллегу по эфиру Митча Кесслера — его увольняют за неподобающее поведение. Теперь его заменяет журналистка Брэдли Джексон, для которой правда гораздо важнее связей на работе.

Главные роли в «Утреннем шоу» исполняют Дженнифер Энистон («Друзья»), Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»), Стив Карелл («Офис») и другие актёры. Сериал выходит с 2019 года и за это время стал популярен по всему миру. Зрители тепло приняли проект: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10.

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