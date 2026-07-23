Системные требования EA Sports FC 27 аналогичны FC 26 и FC 25

23 июля Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Одновременно с этим компания открыла страницу предзаказа на игру в Steam, из которой стали известны системные требования игры.

Они оказались абсолютно идентичными прошлым играм серии: EA Sports FC 26, FC 25, FC 25 и FC 24. Для запуска игры понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-6600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Высокие настройки графики требуют ПК с Intel Core i7-6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660.

Минимальные требования EA Sports FC 27

Операционная система : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600 Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 100 ГБ

Рекомендуемые требования EA Sports FC 27

Операционная система : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X

— Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT

— NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT Оперативная память — 12 ГБ

— 12 ГБ Место на диске — 100 ГБ.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus смогут начать игру с 18-го числа.