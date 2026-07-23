Авторы EA Sports FC 27 представили The Grounds — режим с открытым миром

23 июля компания Electronic Arts представила EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу уже 25 сентября на ПК и консолях, владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus смогут начать игру 18-го числа.

Так, главным нововведением футсима станет The Grounds — полноценный социальный хаб, где игроки могут проводить время в открытом мире. Он будет доступен только пользователям текущего поколения консолей на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2 . Вот как режим описывают в самой Electronic Arts.

Исследуйте социальную футбольную площадку, где уличный футбол соседствует с профессиональным. От игр Kickabout и матчей один на один до объединения с друзьями в Клубах — общайтесь с известными футбольными наставниками и улучшайте свои способности, чтобы показать себя на поле и за его пределами.

Всеми деталями режима разработчики поделятся в отдельном видео, которое должно выйти до конца июля.