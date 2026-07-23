У EA Sports FC 27 будет три издания: самое дорогое стоит 12 000 рублей
23 июля компания Electronic Arts представила EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу 25 сентября на ПК и консолях, владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus получат доступ к игре с 18-го числа.
Тем временем в EA раскрыли подробности трёх изданий игры.
Стандартное издание EA Sports FC 27 — $ 70 (около 5500 рублей)
- Игра EA Sports FC 27
- Бонус за предзаказ до релиза — игрок в режиме Ultimate Team 92+
- The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей.
Все издания игры — наглядно
Фото: EA
Издание Ultimate для EA Sports FC 27 — $ 100 (около 8000 рублей)
- Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября
- Премиум-пропуск 1-го сезона в режиме Ultimate Team
- 6000 FC Points в Ultimate Team в течение трёх месяцев
- Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере
- Дополнительная ячейка развития игрока FUT
- Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)
- 5 ячеек для создания испытаний «Тренер Live»
- 5-звёздочный скаут в карьере тренера.
Издание Ultimate Plus для EA Sports FC 27 — $ 140 (около 12 000 рублей)
- Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября
- Премиум-пропуск сезонов 1-5
- 10 000 FC Points за 5 начислений
- Кумир в режиме Ultimate Team 85+
- Выбор игрока из Зала славы
- Дополнительная ячейка развития игрока FUT
- Выбор игрока-кумира для FC 26 с 93+
- Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере
- 5 ячеек для создания испытаний «Тренер Live»
- 5-звёздочный скаут в карьере тренера
- Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)
- Развитие игрока для FC 26 (все показатели)
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