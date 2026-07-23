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Сразу девять фильмов Кристофера Нолана вошли в топ-250 сайта IMDb — благодаря «Одиссее»

Сразу девять фильмов Кристофера Нолана вошли в топ-250 сайта IMDb — благодаря «Одиссее»
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Знаменитый агрегатор IMDb сообщил, что «Одиссея» помогла Кристоферу Нолану установить новый рекорд. Теперь девять картин режиссёра входят в топ-250 лучших фильмов на сайте по зрительскому рейтингу.

Ещё ни одному постановщику не удалось достичь такого результата на IMDb. Для сравнения, у Квентина Тарантино в топ-250 лучших фильмов на агрегаторе входит только шесть проектов, а у Стэнли Кубрика — семь. В рейтинг сайта, помимо «Одиссеи», пошли знаменитые ленты Кристофера Нолана: трилогия «Тёмный рыцарь», «Начало», «Престиж», «Мементо», «Интерстеллар» и «Оппенгеймер».

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.

Каким получился новый фильм Кристофера Нолана:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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