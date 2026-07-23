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«Просто все будут белыми»: Колман Доминго — об ИИ-версии «Одиссеи» Илона Маска

«Просто все будут белыми»: Колман Доминго — об ИИ-версии «Одиссеи» Илона Маска
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На телевизионном шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» выступил знаменитый актёр Колман Доминго («Майкл»). Он высказал своё мнение насчёт ИИ-фильма по «Одиссее», который анонсировал бизнесмен Илон Маск.

По словам артиста, нельзя снять исторически достоверную картину по выдуманной поэме. Он отметил, что Маск просто хочет избавиться от расового разнообразия актёров, которое было в «Одиссее» Кристофера Нолана.

Под исторической достоверностью он подразумевает, что все будут белыми. Конечно, всё это из-за того, что Илон и его сторонники недовольны тем, что в «Одиссее» задействовано слишком много актёров разных национальностей. И я не хочу вдаваться в технические подробности, но нельзя создать исторически достоверную версию чего-то, что полностью выдумано.

Ранее Илон Маск несколько раз критиковал Кристофера Нолана за историческое несоответствие актёров из фильма «Одиссея». Он заявил, что начал работу над ИИ-версией картины, которая выйдет до конца 2026 года и якобы будет ближе к поэме Гомера.

О предстоящем ИИ-фильме по «Одиссее»:
Илон Маск выпустит ИИ-версию «Одиссеи» — в противовес фильму Кристофера Нолана
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