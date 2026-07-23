Первые кадры из сериала «Бегущий по лезвию 2099» — премьера в 2026 году

Компания Amazon представила дебютный кадры из сериала «Бегущий по лезвию 2099». На них можно увидеть главных героинь шоу по культовой вселенной Ридли Скотта, которое стартует в 2026 году. Точную дату выхода авторы назовут позже.

Фото: Amazon/Entertainment Weekly

Фото: Amazon/Entertainment Weekly

Фото: Amazon/Entertainment Weekly

Фото: Amazon/Entertainment Weekly

События сериала развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. По общему сюжету франшизы репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, чья жизнь подходит к концу.

Главные роли исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером «Бегущего по лезвию 2099» выступила Силка Луиза — сценаристка сериала по видеоигровой серии Halo. Изначально проект должен был выйти в 2025 году, но его производство перенесли из-за забастовки сценаристов.