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Вышел сюжетный трейлер «Росомахи» для PS5 — релиз 15 сентября

Вышел сюжетный трейлер «Росомахи» для PS5 — релиз 15 сентября
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Студия Insomniac Games представила сюжетный трейлер «Росомахи» — своего будущего блокбастера. Релиз супергеройского проекта от авторов «Человека-паука» состоится уже 15 сентября на PS5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению.

Во время своих приключений герой побывает во многих локациях по всему миру в поисках своих целей. Самого героя вместо Хью Джекмана сыграл Лиам Макинтайр, звезда «Спартака».

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