В Dota 2 вышла третья глава «Тёмного карнавала», но без Компендиума к TI

Valve выпустила обновление для Dota 2 объёмом 776 МБ. В нём загружен контент третьей главы события «Тёмный карнавал», которая откроется 24 июля в 1:00 мск. Компендиума к The International 2026 в обновлении нет .

В файлах обновления обнаружена мини-игра «Ударь крота» и два набора озвучки анонсера Рингмастера — комментатор и реплики для серий убийств. Получить озвучку можно будет через «Головной вагон» — внутриигровой хаб события.

«Тёмный карнавал» — бесплатное сюжетное событие с мини-играми и наградами, стартовавшее 25 июня. Первая глава получила название «Ночной побег», вторая — «Цирк ужасов». The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.