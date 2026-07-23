Magixx не хватило 0,067 секунды на дефьюз в матче с OG на BLAST Bounty Season 2 по CS 2

Капитан Team Spirit Борис magixx Воробьёв не успел разминировать бомбу на второй карте матча против OG в рамках BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2. До завершения дефьюза оставалось 0,067 секунды .

Фото: CS3NEWS

Момент произошёл на Dust2 при счёте 12:11 в пользу OG. Успешное разминирование сравняло бы счёт на карте, однако бомба взорвалась раньше. OG забрала карту 13:11 и сравняла счёт в серии после разгромного поражения 4:13 на Cache. На момент публикации команды играют решающую карту Ancient.

Число 67 — вирусный мем, ставший визитной карточкой magixx. Турнирный оператор ESL неоднократно обыгрывала мем в промороликах и трансляциях, закрепив за Воробьёвым прозвище «67 man».

Фото: ESL

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.