Расписание четвёртого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2

Сегодня, 24 июля, продолжается турнир BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующий раунд, а проигравшие покинут турнир.

Расписание четвёртого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на пятницу, 24 июля:

12:00. magic (Европа) — 3DMAX (Франция);

14:30. The MongolZ (Монголия) — HEROIC (Швеция);

17:00. Team Vitality (Франция) — Team Liquid (Северная Америка);

19:30. FURIA (Бразилия) — DENDELE (Бразилия).

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.