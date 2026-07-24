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Расписание четвёртого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2

Расписание четвёртого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 24 июля, продолжается турнир BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующий раунд, а проигравшие покинут турнир.

Расписание четвёртого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на пятницу, 24 июля:

  • 12:00. magic (Европа) — 3DMAX (Франция);
  • 14:30. The MongolZ (Монголия) — HEROIC (Швеция);
  • 17:00. Team Vitality (Франция) — Team Liquid (Северная Америка);
  • 19:30. FURIA (Бразилия) — DENDELE (Бразилия).

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.

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