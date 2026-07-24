Вышел дебютный тизер третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
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Amazon Prime Video поделилась дебютным тизером третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». В будущем ждём полноценный трейлер.
Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.
Сюжет второго сезона проекта основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступает в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают. В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл.
Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартовал 10 декабря 2025 года. Третий начнёт выходить 20 ноября.
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