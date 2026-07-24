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Стартовали съёмки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3» с Крисом Хемсвортом

Стартовали съёмки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3» с Крисом Хемсвортом
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Режиссёр боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3» Сэм Харгрейв, снявший первые две картины, объявил о старте съёмок третьей ленты.

Он сопроводил анонс фотографией с площадки, на которой также можно увидеть Идриса Эльбу и Криса Хемсворта в образах своих персонажей.

Первое фото со съёмок «Тайлера Рейка: Операции по спасению 3»

Фото: Netflix

Фильмы серии «Операция по спасению» рассказывают про нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают тяжелейшие задания. В первой части, вышедшей в 2020 году, он спасает сына наркобарона из бангладешских трущоб и едва не погибает. В сиквеле он вытаскивает семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Обе части вошли в список самых популярных англоязычных фильмов Netflix.

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