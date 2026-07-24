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Режиссёр «Орудий» Зак Креггер активно работает над сценарием фильма про тётю Глэдис

Режиссёр «Орудий» Зак Креггер активно работает над сценарием фильма про тётю Глэдис
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Зак Креггер, снявший «Орудия», «Варвара» и другие фильмы, рассказал, что начал активно работать над фильмом про тётю Глэдис. Это ведьма, которая была главным злом в «Орудиях».

Фанаты сильно полюбили персонажа и Эми Мэдиган, сыгравшую её. По словам Креггера, в картине он покажет, откуда в принципе взялась Глэдис и в чём заключается смысл её существования.

«Орудия» вышли в 2025-м и стали одним из главных хорроров года. Картину многие хвалили за жуткую атмосферу, саспенс и загадочный сюжет, а также за актёрскую игру. В этом году Креггер выпустит свою ленту по Resident Evil с Остином Абрамсом в главной роли.

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