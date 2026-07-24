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Том Холланд не может ничего сказать про появление симбиота в «Человеке-пауке: Новый день»

Том Холланд не может ничего сказать про появление симбиота в «Человеке-пауке: Новый день»
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Том Холланд в интервью перед скорой зарубежной премьерой «Человека-паука: Новый день» рассказал, что не может ничего сказать о появлении симбиота в картине. То есть актёр не планирует ни подтверждать, ни опровергать что-то об этом.

При этом Холланд уверяет, что Паук точно столкнётся с симбиотом в будущих фильмах киновселенной Marvel. Когда именно, актёр уточнять не стал.

В «Новом дне» герою предстоит столкнуться с Карателем и Халком, к ролям которых вернулись Джон Бернтал и Марк Руффало соответственно. Ещё в ленте загадочного персонажа сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

Зарубежный прокат ленты стартует 31 июля.

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