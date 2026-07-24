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Педро Паскаль получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде

Педро Паскаль получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде
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Педро Паскаль, известный по «Игре престолов», «Мандалорцу», «Одним из нас» и другим проектам, наконец-то получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Церемония состоится в 2027 году.

Имена лауреатов ежегодно утверждает Совет директоров Голливудской торговой палаты после рассмотрения сотен номинаций. В класс 2027 года, помимо Паскаля, вошли и другие известные личности, например, Кароль Джи, Лиза Кудроу и Кеке Палмер.

Кстати, Педро Паскаль уже присутствовал на церемонии открытия звезды своего коллеги Уиллема Дефо в 2024 году. Теперь же свою звезду он будет открывать сам, и поддержать его наверняка придут другие звёзды.

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