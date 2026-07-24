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«Я хотел, чтобы фильм выглядел так»: Зак Креггер — о своём фильме по Resident Evil

«Я хотел, чтобы фильм выглядел так»: Зак Креггер — о своём фильме по Resident Evil
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Зак Креггер, снявший «Орудия» и «Варвара», рассказал о допущенных им вольностях в фильме Resident Evil. Очевидно, что картина не черпает из игр много, что вызывает недовольство фанатов.

Сам же Креггер просто решил показать фильм так, как его видит он. Многие претензии также были основаны на том, что в ленте есть снег, хотя в Раккун-Сити в играх нам никогда его не показывали. Но режиссёр считает, что сцены со снегом выглядят эффектно.

Я позволил себе вольности, чтобы рассказать историю, которую хотел рассказать, и чтобы фильм выглядел так, как я хотел. Мне кажется, это выглядит чертовски круто — видеть хоррор в снегу.

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр популярного хоррора «Орудия» Зак Креггер.

Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировом прокате 18 сентября.

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