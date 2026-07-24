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За Джин Грей в «Росомахе» нельзя будет играть

За Джин Грей в «Росомахе» нельзя будет играть
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После вчерашнего сюжетного трейлера «Росомахи» многие подумали, что одним из играбельных героев станет Джин Грей. Геймеры обратили внимание на фрагмент с открыванием двери и ракурсом камеры, который будто зацепился за мутантку.

На самом деле это… просто ракурс камеры, а поиграть за Джин не дадут. Комьюнити-менеджер Insomniac Games Аарон Эспиноза подтвердил это сам.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению.

Релиз экшена о Росомахе состоится 15 сентября только на PS5. Ожидается полная поддержка русского языка.

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