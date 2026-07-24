15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»

Стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»
Комментарии

Стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва». Вышла пока одна серия из 10 доступных.

Сюжет сериала рассказывает о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис. Спасти мир герою помогут его девушка и друзья.

Главные роли исполнили Кевин Сассмэн («Искусственный разум»), Лорен Лапкус («Миллион мелочей»), Брайан Посен («Скейтбордисты») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает соавтор «Теории» Чак Лорри. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android