Стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»

Стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва». Вышла пока одна серия из 10 доступных.

Сюжет сериала рассказывает о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис. Спасти мир герою помогут его девушка и друзья.

Главные роли исполнили Кевин Сассмэн («Искусственный разум»), Лорен Лапкус («Миллион мелочей»), Брайан Посен («Скейтбордисты») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает соавтор «Теории» Чак Лорри. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.