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Для фильма «Эбенезер: Рождественская история» выпустили первый трейлер

Для фильма «Эбенезер: Рождественская история» выпустили первый трейлер
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Для фильма «Эбенезер: Рождественская история» Universal Pictures выпустила дебютный трейлер. Главную роль исполнил Джонни Депп.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Главную роль в предстоящей картине исполнит Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграют Андреа Райзборо («Великая»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и другие актёры. Режиссёром выступит Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».

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