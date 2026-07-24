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Начались съёмки комедии «Жил-был пёс» с Павлом Прилучным

Начались съёмки комедии «Жил-был пёс» с Павлом Прилучным
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Кинокомпания «Место силы» и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства фильма «Жил-был пёс». Съёмки ленты займут несколько месяцев, премьера должна состояться в конце 2027 года.

Картина расскажет историю бывшего чемпиона по боксу Евгения, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи и работы, он начинает видеть Волка из мультфильма «Жил-был пёс» – саркастичного спутника, ставшего воплощением его внутреннего голоса. Именно Волк подталкивает героя к авантюре: инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически её спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля, ведь восьмилетняя Мира оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя.

Режиссёром фильма выступает Степан Гордеев («Волшебный участок»). Главные роли в ленте сыграют Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Никита Кологривый («Слово пацана») и Ульяна Квитовская («Ландыши»).

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