Стартовал детективный сериал «Похищение» — вышли четыре эпизода

24 июля состоялась премьера сериала «Похищение». Детективный триллер уже вышел в онлайн-кинотеатре Okko — для просмотра доступны сразу четыре эпизода. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет шоу рассказывает о капитане МВД Аглае и следователе Всеволоде, которые распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра. Ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают все члены семьи, и следователь не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методы Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей.

Главные роли в проекте сыграли Марина Васильева («Нелюбовь»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи»), Артур Ваха («Бакенбарды») и другие актёры. Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).