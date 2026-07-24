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Начались съёмки новогоднего фильма «Очень сказочные дела» от ТНТ — премьера 3 декабря

Начались съёмки новогоднего фильма «Очень сказочные дела» от ТНТ — премьера 3 декабря
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Телеканал ТНТ объявил о старте производства новогоднего фильма «Очень сказочные дела». Съёмки своего взгляда на «Очень странные дела» займут несколько месяцев, премьера ленты в кинотеатрах России состоится 3 декабря, а 31-го числа её покажут по телевизору.

По сюжету в Тридевятом царстве легендарные богатыри давно стали настоящими суперзвёздами, а их самым преданным поклонником считается сорокалетний Елемеля – президент небольшого фан-клуба. Во время царского пира он случайно срывает секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича, который похищает царскую дочь, и становится всеобщим посмешищем. Чтобы вернуть уважение своих кумиров и исправить ошибку, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алёшкой отправляется в опасное путешествие по сказочному миру, где их ждут встречи с Бабой Ягой, Соловьём-разбойником, русалками и другими знакомыми персонажами.

Главные роли в проекте сыграют Тимур Батрутдинов («Невероятные приключения Шурика»), Андрей Гайдулян («СашаТаня») и Филипп Киркоров («Невероятные приключения Шурика»). Режиссёрами выступят Миша Семичев и Роман Ким, авторы ремейка «Невероятные приключения Шурика».

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