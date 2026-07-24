«Супергёрл» действительно выйдет в онлайне 28 июля
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Из-за слабых показателей в кинотеатрах «Супергёрл» действительно уже скоро выпустят в онлайне. Супергеройский блокбастер выпустят 28 июля, это официально. Раньше о цифровом релизе ходили лишь слухи.
На решение наверняка повлияли ужасные кассовые сборы. Это первый откровенный провал в перезапущенной киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. В кинотеатрах лента появилась 26 июня.
«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести.
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