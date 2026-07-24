Assassin's Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели

Глава компании Ubisoft Ив Гиймо прокомментировал финансовые успехи Assassin's Creed Black Flag Resynced. Продажи ремейка культового «Чёрного флага» за две недели составили 3,5 млн копий — это самая успешная часть серии со времён выхода Valhalla в 2020 году.

Как оказалось, Black Flag Resynced уже превысила годовые ожидания по продажам. В Ubisoft предполагали, что ремейк получит гораздо меньше внимания геймеров на релизе, однако проект стал хитом и получил в том числе высокие оценки от критиков и обычных игроков.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced состоялся 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. В переиздании авторы переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты. Разработчики продолжают поддержку новинки: ожидается, что ремейк получит как минимум новый режим «Новая игра+» и другие улучшения.