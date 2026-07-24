«Мэтт Дэймон заслужил «Оскар»: в Киноакадемии остались в восторге от «Одиссеи» Нолана

17 июля состоялась премьера «Одиссеи» — новой работы Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера добралась до мировых кинотеатров, после чего американская Киноакадемия устроила показ картины для своих членов, которые весной будут выбирать победителей «Оскара»-2027.

Как сообщает издание Variety, премьера получилась очень громкой. Члены Киноакадемии в основном остались в полном восторге: им очень понравился масштаб истории, темп повествования и актёрские работы. Больше всего похвал заслужил исполнитель главной роли Мэтт Дэймон, который «просто обязан» получить свой первый «Оскар».

Я как будто посмотрел матч всех звёзд НБА с актёрами. Мэтт Дэймон, Джон Бернтал и Легуизамо, Роб Паттинсон и Энн Хэтэуэй были невероятны. Удачи фильмам, которые выйдут в ближайшие полгода.

После премьеры «Одиссеи» новая работа Кристофера Нолана стала главным фаворитом на получение наград на грядущем «Оскаре»-2027. Однако впереди кинокритиков ждут как минимум кинофестивали в Торонто и Венеции, где ситуация ещё может измениться.