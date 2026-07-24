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Сериал Джек Ричер, 4-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»
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Уже 12 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

В четвёртый сезон шоу снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 16 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 августа
2-я серия12 августа
3-я серия12 августа
4-я серия19 августа
5-я серия26 августа
6-я серия2 сентября
7-я серия9 сентября
8-я серия16 сентября
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