Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»
Уже 12 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.
В четвёртый сезон шоу снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 16 сентября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 августа
|2-я серия
|12 августа
|3-я серия
|12 августа
|4-я серия
|19 августа
|5-я серия
|26 августа
|6-я серия
|2 сентября
|7-я серия
|9 сентября
|8-я серия
|16 сентября
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