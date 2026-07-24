Уже 12 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

В четвёртый сезон шоу снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 16 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»