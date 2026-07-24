Москва уступила лидерство по мобильному трафику в России — исследование

Платформа «Экомобайл» провела исследование потребления мобильного интернета в России. Аналитики изучили показатели в разных регионах страны за 2024-2026 годы.

По объёму потребления мобильного трафика Москва перестала быть лидером — один человек в среднем за месяц использует только 52,6 ГБ мобильного трафика. При этом по общему потреблению интернета со смартфонов столица России всё ещё опережает другие регионы, ведь в городе проживает самое большое число абонентов.

Лидером по объёму интернета на одного пользователя стала Уфа — здесь жители в среднем тратят 132 ГБ в месяц, то есть в более чем два раза выше, чем в Москве. В тройку лидеров также вошли Тверь (96,1 ГБ) и Астрахань (88,7 ГБ). Для сравнения: такой крупный город, как Санкт-Петербург, занимает далеко не первое место, ведь в месяц один человек тратит около 55,4 ГБ.

Самыми низкими городами по потреблению мобильного интернета стали Кострома, Вологда и Чита. Здесь один житель в среднем тратит 17-20 ГБ в месяц.